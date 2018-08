Idoso de 89 anos é resgatado após dois dias perdido em mata de São Vicente

SOROCABA - Um idoso de 89 anos foi resgatado no fim da tarde desta sexta-feira, 17, após passar dois dias perdido em uma mata da Serra do Mar , na área continental de São Vicente , na Baixada Santista, litoral paulista. O aposentado Romeu Gastaldello estava desaparecido desde a quarta-feira, 15. Ele foi encontrado por policiais militares numa região de mata fechada, próximo de uma cachoeira.

O idoso tinha as roupas sujas e estava desnutrido. Gastaldello disse aos policiais que, durante mais de 48 horas em que ficou na mata, comeu apenas duas salsichas que tinha levado no bolso do casaco. Ele matou a sede tomando água de um rio.

A família percebeu o desaparecimento quando um filho procurou o idoso e não o achou em casa. Gastaldello não foi localizado em casa de outros familiares e o filho procurou a Polícia Civil para registrar o desaparecimento. O homem não tinha celular e a família chegou a suspeitar de sequestro. Uma equipe de investigação chegou a ser destacada para apurar o caso. A Polícia Militar também foi mobilizadas e iniciou as buscas.

Na sexta, pessoas que tinham ido à cachoeira avisaram a base comunitária da PM no bairro Samaritá sobre a presença de um homem na mata. Quando foi encontrado, o idoso se emocionou com a chegada dos policiais. Gastaldello tremia de frio e estava um pouco confuso, mas contou que nas duas noites em que esteve na mata, dormiu encostado no tronco de uma árvore. Ele foi levado para o Pronto Socorro de São Vicente e, após o atendimento, foi entregue aos familiares