Identificados 25 corpos de vítimas do acidente da TAM

Aumentou para 25 o número corpos identificados de vítimas do acidente com o Airbus A-320 da TAM. A Secretaria de Segurança Pública informou na noite desta quinta-feira, 19, que o Instituto Médico-legal já liberou todos os corpos. O reconhecimento é feito por meio de conferência de digitais, cruzamento de dados colhidos visualmente no IML Central, questionários preenchidos por familiares e médicos legistas na Ala das Autoridades no Aeroporto de Congonhas. As últimas vítimas identificas e legitimadas foram: Mireile Franciane Bettiol, Helen de Cássia Monteiro, Claudemir Buzzanelli Arriero, Simone Lacerda Westrupp, Julio Cesar Redecker, Lina Barbosa Cassol e Peter Max Finzsch. Vítimas identificadas anteriormente:João Francisco CaltabianoFabio Martinho Novakoski FernandesJosé Antônio Lima da LuzJosé Luís Souto PintoOsvaldo Luiz de SouzaFernando Volpe EstatoGuilherme Duque de MoraesMichele Dias MirandaRubem WithaeuperMelissa UraAlanis Ura Dona AndradeMárcio Rogério AndradeRafaella Bueno DalpratCaio Augusto Bueno DalpratDeolinda Magaly Victória da FonsecaRosangela Maria de Avila SeveroInês Maria KleinowskiPaulo Rogério Amoretty Souza