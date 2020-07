Ibirapuera e outros 69 parques reabrem em SP na segunda; veja lista

Setenta parques municipais da cidade de São Paulo reabrirão a partir desta segunda-feira, 13. Os parques funcionarão em horário restrito e apenas em dias úteis, com acesso fechado a bebedouros, espaços de esportes coletivos, equipamentos de ginástica e parquinhos infantis, além da proibição de atividades em grupo. A decisão de não abrir nos sábados e domingos tem o objetivo de evitar aglomerações, segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Ao todo, são 59 parques urbanos e lineares (que ficam nas margens de cursos d'água), cinco parques naturais e seis áreas de preservação. Os parques do Ibirapuera, na zona sul, e do Carmo, na zona leste, funcionarão entre as 6 horas e as 16 horas. Já os demais 57 parques urbanos e lineares abrirão entre as 10 horas e as 16 horas, cuja lista inclui os parques Buenos Aires e Jardim da Luz, no centro expandido, e Aclimação, na zona sul.

No caso dos Parques Naturais Municipais (PNMs), a visitação ocorrerá uma vez por semana, com agendamento. A distribuição é da seguinte forma: Jaceguava (segunda-feira), Itaim (terça-feira), Fazenda do Carmo (terça-feira), Varginha (quarta-feira) e Bororé (quinta-feira).

A flexibilização ainda abrange seis áreas de preservação, que receberão apenas visitas agendadas e para "fins de pesquisa". São elas: Cratera de Colônia, Reserva do Morumbi, Quississana, Ecológico de Campo Cerrado Alfred Ústeri, Savoy City e Altos da Baronesa. Dentre os parques que seguem fechados, estão o Trianon e o Mário Covas, na Avenida Paulista, e a Casa Modernista, na zona sul.

A gestão municipal realizará controle na entrada dos parques para garantir até 40% da capacidade de ocupação, com menor número de acessos abertos. Nas unidades que têm gramados, está previsto um projeto para marcação de distanciamento social no chão.

O uso de máscaras será obrigatório. Os banheiros permanecerão abertos, com sabão líquido à disposição. Além disso, os permissionários dos parques poderão reabrir seus negócios, como lanchonetes e restaurantes, desde que "respeitado os seus protocolos de atendimento”, conforme destacou Covas. O decreto de reabertura será publicado no Diário Oficial Cidade de São Paulo desta sexta-feira, 10.

A decisão não abrange o programa Ruas Abertas, que inclui a Paulista Aberta, e o Parque Minhocão. O anúncio ocorreu durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 9.

"Quando os parques forem reabertos aos finais de semana, nós vamos retomar a atividade da Paulista e do Parque Minhocão. Mas, nesse momento, são atividades que geram muita aglomeração, com vários pontos de entrada e, portanto, o controle da quantidade de pessoas é muito mais difícil de fazer do que um parque. Quando for o momento e se for possível esse tipo de aglomeração, eles voltarão a funcionar. Mas, nesse instante, ainda continuam fechados", justificou Covas.

A cidade de São Paulo tem 108 parques municipais. Com o fechamento por causa da pandemia do novo coronavírus, em 21 de março, parte dos frequentadores passou a praticar atividades físicas nos espaços abertos e no entorno das áreas verdes.

A reabertura dos parques estaduais também é discutida pelo Centro de Contingência Contra a Covid-19, criado pelo governador João Doria (PSDB). Parte deles também está localizada na capital paulista, como os parques Villa-Lobos e da Água Branca, ambos na zona oeste, Cantareira e da Juventude, na zona norte, dentre outros.

Academias de ginástica e empresas de audiovisual também poderão reabrir nesta segunda

Covas também anunciou que as academias de ginástica e empresas de audiovisual (como de propaganda, por exemplo) poderão retomar atividades presenciais na segunda-feira, 13. O protocolo de retomada será assinado nesta sexta-feira, 10, pelo prefeito e representantes dos setores. "Estamos ainda fechando esses dois protocolos com esses dois setores. Até amanhã, teremos a minuto final com todas as regras que eles deverão observar", declarou Covas.

A reabertura desses espaços foi liberada pelo Governo do Estado, na semana passada, para municípios das regiões na fase 3 (amarela) do Plano São Paulo. Segundo as regras estaduais, as academias terão de respeitar um limite de ocupação 30% da capacidade de público, um horário de funcionamento de seis horas diárias, com acesso apenas por meio de agendamento prévio, e suspensão de atividades em grupo e do uso dos vestiários. Serão permitidas apenas aulas e práticas individuais e os equipamentos precisam ser higienizados três vezes ao dia. Estão suspensos o uso de chuveiros, com isso alunos não poderão tomar banho no local.

Veja lista dos parques que irão reabrir

Jardim da Luz;

Aclimação;

Independência:

Buenos Aires:

Ibirapuera;

Cemucam;

Alfredo Volpi;

Carmo;

Piqueri;

Vila dos Remédios;

Anhanguera;

São Domingos;

Raposo Tavares;

Lions Clube Tucuruvi;

Raul Seixas;

Santa Amélia;

Burle Marx;

Eucaliptos;

Chácara das Flores;

Tiquatira – Eng. Werner Zulauf;

Ipiranguinha;

Trote;

Parelheiros;

Povo – Mario Pimenta Camargo;

Vila Prudente – Ecológico Prof. Lydia Natalízio Diogo;

Rapadura;

Itaim;

Fogo;

São José;

Sapé;

Água Vermelha;

Aricanduva:

Vila do Rodeio:

Consciência Negra:

Jardim Sapopemba;

Sena:

Ten. Brig. Faria Lima:

Juliana de Carvalho Torres – Cohab Raposo Tavares;

Zilda Arns;

Lajeado – Izaura Pereira Franzolin;

Canivete;

M’Boi Mirim;

Barragem de Guarapiranga;

Ciência;

Mongaguá;

Rio Verde;

Ribeirão Caulim;

Ribeirão Cocaia;

Cantinho do Céu;

Sete Campos;

Jardim Prainha;

Guabirobeira – Mombaça;

Jardim da Conquista;

Ribeirão Oratório;

Sapopemba (Aterro);

Feitiço da Vila;

Chácara do Jockey;

Jardim das Perdizes;

Parque Nair Bello (que será entregue nos próximos dias);

PNMs Jaceguava;

Itaim;

Fazenda do Carmo;

Varginha;

Bororé;

PNM Cratera de Colônia;

Reserva do Morumbi;

Quississana;

Ecológico de Campo Cerrado Alfred Ústeri;

Savoy City;

Altos da Baronesa.