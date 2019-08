Ibirapuera, 65 anos: o que você sabe sobre o parque mais famoso de SP?

SÃO PAULO - O Parque do Ibirapuera comemora 65 anos de inauguração nesta quarta-feira, 21. Lançado durante a celebração do IV Centenário de São Paulo, é hoje conhecido por reunir tanto paulistanos de todas as regiões quanto milhares de turistas.

Além dos fatos mais conhecidos, como a participação de Oscar Niemeyer no projeto, o parque também é cheio de histórias e características curiosas. Teste no quiz abaixo o que você sabe sobre a trajetória do Ibirapuera: