Hospital é condenado por troca de bebês em Bauru

FRANCA - Um hospital de Bauru foi condenado a pagar R$ 240 mil de indenização a um casal que teve o bebê trocado na maternidade. A criança morreu no local e a mãe foi informada que havia dado à luz uma filha, mas depois os pais receberam o corpo de um menino para providenciarem o enterro.

A decisão é da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e foi divulgada nesta quinta-feira, 2, mas o caso ocorreu em 21 de outubro de 2001. Devido à troca, na época, as mães de 14 bebês nascidos naquele dia tiveram de fazer DNA para saber se as crianças que criavam eram seus filhos.