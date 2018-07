Hospital confirma morte cerebral de menina baleada em SP

O Hospital Santa Marcelina confirmou nesta sexta-feira, 13, a morte da adolescente Andressa Brito, baleada acidentalmente por uma colega de 10 anos, na zona leste de São Paulo. A morte encefálica da menor foi confirmada após o terceiro teste. Em nota, o hospital informou que a família de garota autorizou a doação dos órgãos dela, o que deverá ocorrer na próxima madrugada. Veja também: Garota baleada na cabeça por acidente tem morte cerebral O incidente ocorreu na tarde de quarta, 11, no Itaim Paulista. Andressa, de 14 anos, convidou a colega para ir a sua casa para mostrar o revólver do namorado, Josimário Oliveira, de 18 anos. Pensando que a arma estava descarregada, a menina de 10 anos puxou o gatilho e acertou Andressa na cabeça. À polícia, Oliveira contou que guardava a arma para um amigo, que não foi encontrado. O jovem foi preso. A princípio, o hospital havia informado que a menina estava grávida, mas depois retificou em comunicado. Segundo a diretora técnica do hospital, Monique Bourget, "a paciente veio encaminhada do Hospital Municipal Tide Setubal em São Miguel, com relato de gravidez confirmado também pelos familiares, onde erroneamente passamos à informação confirmando a gravidez".