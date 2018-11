Hospitais confirmam 14 feridos no desastre da TAM São oito as vítimas do acidente com o Airbus A320 da TAM, no Aeroporto de Congonhas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, conhecido como Hospital do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Uma dessas vítimas teve alta. Já o Hospital Alvorada confirma três vítimas, das quais uma também já recebeu alta.Veja também: Os acidentes mais graves da aviação brasileira Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM Segundo as equipes de resgate, essas vítimas seriam funcionários do edifício contra o qual a aeronave colidiu no final da tarde, informou a assessoria de imprensa do Jabaquara.Todos chegaram a esse hospital com vida, mas quatro estão em estado grave. Um recebeu alta e outros três, com quadro de saúde estável, estão em observação. Segundo o hospital, os oito sobreviventes são homens, mas seus nomes não foram divulgados. Três outras pessoas que estavam no prédio da TAM Express, atingido pelo Airbus A-320 da TAM, foram encaminhadas ao Hospital São Paulo. Uma delas deverá ser liberada em breve, segundo fontes do hospital.Os três trabalham numa empresa terceirizada e prestavam serviços no prédio no momento do acidente.