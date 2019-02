Hopi Hari vai recolocar em operação brinquedo que teve acidente com morte

SOROCABA – O parque de diversões Hopi Hari, localizado em Vinhedo, interior de São Paulo, pretende recolocar em operação ainda este ano o brinquedo 'La Tour Eiffel', que já foi uma de suas principais atrações e está fechado há sete anos. O plano é reabrir a torre num prazo de seis meses. Em 2012, uma adolescente morreu ao cair do brinquedo.

A reabertura total das atrações está sendo usada como argumento pela direção do parque numa possível repactuação de dívidas para evitar que o terreno e suas benfeitorias sejam levados a leilão. O plano de recuperação judicial foi aprovado em abril do ano passado pela Justiça de Vinhedo.

O brinquedo 'La Tour Eiffel', conhecido como elevador, está fechado desde fevereiro de 2012, quando a adolescente Gabriela Nichimura, de 14 anos, sofreu uma queda do aparelho e morreu em consequência dos ferimentos. Conforme a apuração, a cadeira em que ela estava apresentou defeito. O brinquedo simula a queda de um elevador de uma altura de 69,5 metros.

Conforme a assessoria do Hopi Hari, um engenheiro da empresa responsável pela fabricação do equipamento esteve no parque, na semana passada, e considerou “excelente” o estado de conservação e manutenção do brinquedo. A expectativa da direção é que a torre esteja funcionando no aniversário de 20 anos do parque, em novembro. Conforme a assessoria, o processo de reativação da La Tour Eiffel depende de componentes que estão sendo importados da Suiça.

Em 2017, o parque inteiro ficou quase três meses fechados devido à crise, até reabrir, em agosto, com 85% das suas atrações em atividade. Entre os brinquedos que permaneceram fechados está La Torre Eiffel. Na época, a visitação ficou limitada a 5 mil pessoas por dia. De lá para cá, o parque passou por uma reestruturação. Em agosto do ano passado, a direção anunciou que estava sendo iniciada a reforma da torre. Algumas mudanças foram introduzidas para dar mais segurança ao brinquedo, mas os detalhes não foram revelados.