Homens são baleados durante tentativa de assalto na zona oeste de SP

João Paulo Carvalho, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três homens foram baleados durante uma tentativa de assalto a um posto de gasolina na Avenida Rebouças com a Rua Cônego Eugênio Leite, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na noite de terça-feira, 6.

Segundo a polícia, o trio tentou assaltar um posto de gasolina, por volta das 22h30, quando foi surpreendido por policias militares. Os homens teriam reagido, dando início à troca de tiros com a PM. As vítimas foram socorridas pelos próprios policiais e levadas para o Hospital das Clínicas. Não há informações sobre o estado de saúde dos assaltantes. A ocorrência será registrada no 14ºDP (Pinheiros).