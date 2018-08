Justiça decreta prisão temporária de filho acusado de matar o pai na zona sul de SP

SÃO PAULO - Ricardo Antônio Novaes Carmona, de 42 anos, suspeito de matar o pai, o empresário Oswaldo Carmona , de 78 anos, teve a prisão temporária decretada pela Justiça por 30 dias, na manhã desta segunda-feira, 6. Ele foi preso por volta das 22h40 deste domingo, 5. Ele chegou a ser levado para o 14º Distrito Policial e foi transferido nesta segunda para o 15ºDP que investigará o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública , Ricardo foi detido ao desobedecer a uma ordem de parada de uma operação policial, na região de Pinheiros, zona oeste da cidade. Ele tentou fugir, mas foi abordado. Na ação, de acordo com a PM, Ricardo teria confirmado ser autor do crime. Na delegacia, segundo a polícia, ele informou ter problemas psiquiátricos.

Caso. O empresário foi encontrado morto pela mulher, caído no chão do apartamento da família, por volta das 21h30 deste sábado, 4. O imóvel fica na Praça Pereira Coutinho, 128, na Vila Nova Conceição, bairro nobre da zona sul da capital.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta da 1h20 da madrugada de domingo e encontrou a vítima com marcas de perfuração pelo corpo e uma faca sobre o sofá. Não havia sinais de arrombamento no imóvel.

Carmona era sócio de pelo menos dez empresas que atuam com comércio de produtos como madeira, vidro e ferragens na região do Brás, na região central, e na zona oeste. Ele também tinha atuação na área de administração de imóveis. Algumas das empresas contavam com a participação, em sociedade, da mulher e de um filho.

A família se manifestou através de nota e a afirma que "é com enorme e profundo pesar que comunicamos a morte do empresário Oswaldo Carmona, de 78 anos, vítima de homicídio na noite deste sábado, em São Paulo. A polícia está investigando as circunstâncias do episódio".

O caso foi registrado no 14.º Distrito Policial (Pinheiros) como homicídio e será investigado pelo 15.º DP (Itaim Bibi), responsável pela área onde ocorreu o crime. A polícia solicitou perícia no veículo em que Ricardo estava, exame de lesão corporal, exame toxicológico e aferimento de capacidade mental do autor do crime.