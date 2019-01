Homem se esconde em tubulação de shopping e buscas já passam de 36 horas

SÃO PAULO - Policiais militares fazem buscas nesta sexta-feira, 18, por um homem que entrou na tubulação de ar-condicionado de um shopping no centro de São Vicente, no litoral paulista, após roubar celulares de uma loja.

Segundo a assessoria do Brisamar Shopping, o suspeito roubou a loja na noite da última quarta-feira, 16, e se escondeu na tubulação. Deste então, uma operação foi montada para tirá-lo da estrutura. As tentativas para encontrar o suspeito ocorreram ao longo desta quinta e, hoje, áreas do estabelecimento foram isoladas para facilitar a ação.

Nesta quinta, segundo o shopping, era possível ouvir a movimentação do homem no local. Ainda de acordo com o estabelecimento, as buscas continuaram durante a madrugada desta sexta, mesmo com o encerramento do expediente.

Nesta manhã, os principais pontos da tubulação foram fechados. Áreas onde a ação é realizada estão fechadas para agilizar os trabalhos. O objetivo é retirar o suspeito da tubulação por causa da alta temperatura dentro da estrutura. Apesar das áreas isoladas, o shopping está funcionando.