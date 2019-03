Homem morre em ataque a tiros contra carro na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após serem atingidos por disparos de arma de fogo na Avenida Ragueb Chohfi, próximo à Estrada da Vovó Carolina, em Guaianazes, na zona leste da cidade de São Paulo. As três vítimas estavam dentro de um automóvel branco, que estava adesivado com o logotipo da Prefeitura. O veículo é utilizado, contudo, por uma empresa que presta serviços à companhia de transporte de ônibus Via Sul.

A Polícia Militar foi chamada por volta das 11h26, após o crime. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, os disparos vieram de um carro prata. O caso será investigado no 49º Distrito Policial (DP São Mateus). Um dos feridos foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, de Itaquera. O outro atingido foi atendido no Hospital Sapopemba, também na zona leste.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) disse que o veículo atingido fazia uma ronda na região. "A Via Sul lamenta profundamente o ocorrido e espera a solução do caso pelas autoridades competentes confiando no trabalho da polícia."

Já a SPTrans, autarquia municipal que gere o transporte público por ônibus, disse que "irá colaborar com as investigações policiais no que estiver ao seu alcance."