Homem morre atropelado por trem na Estação Gen. Miguel Costa, em Osasco

SÃO PAULO - Um homem morreu atropelado por um trem na Estação General Miguel Costa, da Linha 8-Diamante, em Osasco, na Grande São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 20.

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a vítima havia invadido a ferrovia e foi atingida por uma composição que trafegava no sentido da Estação Júlio Prestes por volta das 7 horas.

A CPTM informou que a equipe de segurança analisa imagens de câmeras para investigar as causas do acidente. A companhia não sabe se o homem invadiu a via férrea para não pagar a passagem.

O resgate do corpo provocou interferência na Linha 8, mas a circulação dos trens já foi normalizada.