Homem morre atropelado por ônibus na Avenida Pompeia

Um homem morreu atropelado por um ônibus na noite desta quinta-feira, 14, na Pompeia, zona oeste de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 20 horas.

De acordo com relatos do motorista do ônibus e de passageiros, o coletivo da linha 7272, que seguia no sentido do Mercado da Lapa, parou em um ponto de ônibus da Avenida Pompeia, na altura do número 1.550, quando o homem, que estava na calçada, escorregou e acabou atropelado.

O motorista explicou que fez o embarque e o desembarque de passageiros no ponto do ônibus e começou a se movimentar quando ouviu uma batida na lateral do veículo.

++ Após cinco anos em queda, mortes no trânsito têm alta de 23% em 2017

"Ele escorregou na calçada e bateu na roda do ônibus. Ouvi o barulho da batida e imediatamente eu parei, mas foi tudo muito rápido, questão de segundos", disse o motorista. "Desci do ônibus, os passageiros também, e ligaram para a emergência."

A polícia prestou os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros. De acordo com os bombeiros, a vítima tinha múltiplas faturas e, após cerca de 40 minutos de tentativas de reanimação, foi constatada a morte.

De acordo com passageiros, o homem parecia ter cerca de 45 anos de idade e era um carroceiro conhecido no bairro. Ele costumava recolher papelão e ferro de oficinas e estabelecimentos próximos.