Homem morre após capotar veículo na Marginal Pinheiros, em SP

SÃO PAULO - Um homem morreu após se envolver em um acidente de trânsito na Marginal Pinheiros, no sentido da rodovia Castello Branco, na manhã desta sexta-feira, 17.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele perdeu o controle do veículo enquanto dirigia na altura da estação Hebraica-Rebouças da CPTM e capotou. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O motorista ficou preso nas ferragens e os policiais tiveram de abrir partes do carro para resgatá-lo. Ele foi socorrido no Pronto-Socorro da Lapa, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória, de acordo com a Polícia Militar.

Uma das faixas da Marginal Pinheiros chegou a ser interditada, mas já foi liberada. Ao todo, quatro viaturas foram encaminhadas ao local do acidente.