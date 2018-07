Homem morre ao cair em cratera aberta em estrada de SP

O organizador de rodeios Jaime Ricci Júnior, morador de Taquaritinga, morreu ao cair com seu veículo na cratera aberta ao lado do distrito de Agulha, em Fernando Prestes, na região de Ribeirão Preto, na madrugada de sábado, 14. Ele havia deixado a namorada em Cândido Rodrigues e era o único que estava no carro. Apesar de uma moradora tentar avisar, sinalizando que havia aberto um buraco na pista devido à forte chuva, ele não parou. A galeria sob a estrada vicinal (SP-310), que liga a cidade à Rodovia Washington Luís, entupiu e causou o transbordamento do córrego ao lado da pista, que culminou no desmoronamento de parte da pista. Bombeiros tiveram dificuldades para retirar o veículo, que ficou sob água e lama. Um guincho foi necessário e a estrada foi interdita pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que fez um desvio em estrada de terra. O DER deverá construir uma obra maior, talvez uma ponte, reivindicação do prefeito Bento Luchetti Júnior (PSDB), que decretou estado de emergência na cidade devido ao incidente.