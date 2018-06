Homem mata funcionária do Hospital das Clínicas a facadas

SÃO PAULO - Uma funcionária do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista, foi atacada e morta a facadas no início da tarde desta quarta-feira, 13. O autor do crime é um ex-cônjuge com que conviveu por nove anos e de quem havia se separado recentemente, segundo a polícia.

++ Cremesp vai apurar esterilização de mulher

Jeferson Soares Tavares de Castro, de 31 anos, chegou por volta das 12h45 a uma das unidades do hospital, localizado na zona oeste, e golpeou a auxiliar de limpeza Taila Pimenta de Lima, de 26 anos, com facadas sucessivas vezes. Testemunhas relatam que os golpes foram deferidos na frente de várias pessoas. A vítima morreu no local, em uma das ruas do complexo, e o homem foi preso em flagrante por policiais militares que passavam no momento do ataque.

Castro foi levado ao 14.º Distrito Policial (Pinheiros), onde o caso foi registrado.

À polícia, o homem disse que ficou sabendo por terceiros que a ex-mulher estaria tendo uma relação extraconjugal. O casal estava separado havia poucas semanas, após nove anos de relacionamento, do qual nasceu um filho, de 7. Em depoimento, Castro afirmou aos policiais ter agido por ciúmes quando desferiu oito golpes de faca na vítima.

Motivo fútil

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio triplamente qualificado, em razão de motivo fútil, da impossibilidade de defesa da vítima e por sua condição de mulher (feminicídio).

Castro permanece detido no 14.° DP e será apresentado hoje em audiência de custódia. Na ocasião, a Justiça decidirá se ele responderá preso ou em liberdade ao processo.