Homem mantém sogra refém na zona sul de São Paulo

Um homem armado com uma faca manteve a sogra refém por quase cinco horas neste sábado, 21, dentro de uma casa no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a briga teria começado por volta das 13 horas, quando o genro se desentendeu com o sogra ao pedir para ver a filha, já que ele e a esposa estão separados. Até as 18h30, quatro equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar continuavam no local para negociar com o agressor, que manteve uma faca no pescoço da sogra. O Corpo de Bombeiros também estava no local para apoiar a operação. Texto alterado às 19h19 para acréscimo de informações.