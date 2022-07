Homem é morto durante assalto em Perdizes, na zona oeste de SP

Um homem de 38 anos foi baleado e morreu neste sábado, 2, durante um assalto em Perdizes, na zona este de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima, que seria corretor de imóveis, estava visitando um local na Avenida Sumaré quando foi abordado pelos dois criminosos, que anunciaram o assalto.

Os ladrões atiraram contra o homem durante a fuga. Ainda de acordo com a pasta, o celular da vítima foi levado pela dupla.

As imagens das câmeras de segurança da região serão analisadas para auxiliar na investigação. O caso foi registrado como latrocínio no 91° DP (Ceasa) e encaminhado ao 23º DP (Perdizes), responsável pela área.

De janeiro a maio deste ano, a capital paulista registrou 27 latrocínios (roubo seguido de morte), número igual ao dos cinco primeiros meses de 2021. Já no Estado, o total de latrocínios foi de 72, ante 73 no mesmo período do ano passado. Um dos casos que tiveram maior repercussão neste ano ocorreu com o jovem Renan Loureiro, de 20 anos, que morreu na frente da namorada em um assalto no Jabaquara, na zona sul paulistana. Ele foi baleado por um falso entregador, que depois foi preso.

Já os registros de roubo subiram 7,24% no mês de maio no Estado de São Paulo na comparação com o mesmo período do ano passado. No caso dos furtos, o salto foi ainda maior: de 32,89%. O aumento ocorreu apesar do governo estadual ter lançado a Operação Sufoco, que reforça o policiamento nas ruas para coibir ladrões. Um dos focos da nova ofensiva é justamente identificar falsos entregadores, que têm sido responsáveis por roubos em várias regiões da capital.