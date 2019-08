Homem inicia incêndio em agência do Poupatempo em Carapicuíba

SÃO PAULO - Um homem tentou incendiar uma unidade do Poupatempo na cidade de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, ele entrou no local com um galão com líquido inflamável e derramou a substância sobre os computadores e bancadas, acendendo um fósforo na sequência. As chamas foram controladas, ninguém se feriu e o motorista José Antônio de Carvalho, de 57 anos, foi preso.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, o caso aconteceu nesta terça-feira, 6, na unidade localizada na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, no bairro Vila Municipal. Os policiais militares foram acionados, mas quando chegaram já encontraram o incêndio contido pelos bombeiros.

E um velho hoje que tacou fogo Detram do Poupatempo que minha mãe trabalha!! Gente é sério, Carapicuíba não dá!! pic.twitter.com/mx69YrED2d — Bru (@bruuOliveira21) August 7, 2019

Segundo testemunhas, Carvalho teria entrado por trás do balcão com um galão na mão e começou a jogar o líquido sobre as mesas, tendo iniciado o incêndio na sequência. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver quando funcionários tentam contê-lo e depois tentam apagar as chamas com extintores do local. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para o 3.º Distrito Policial (DP) de Carapicuíba, onde o caso foi registrado como incêndio.