Homem foge após ejacular em mulher dentro do trem da CPTM 

SÃO PAULO - Um homem, não-identificado, fugiu após ejacular em uma mulher, de 36 anos, dentro de um vagão de um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre as estações Guaianazes e Ferraz de Vasconcelos, na tarde desta quinta-feira, 12.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima havia sido importunada pelo homem momentos antes dele desembarcar na Estação Ferraz de Vasconcelos.

A usuária do transporte público contou à polícia que pegou no sono no vagão e, ao acordar, notou que o homem havia ejaculado em sua roupa e percebeu também que o suspeito saiu do trem com as roupas sujas.

A vítima esperou chegar à estação de Poá, onde acionou a segurança do local e foi encaminhada à Delegacia da Mulher (DDM) de Suzano para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

De acordo com a CPTM, as imagens do circuito interno do trem estão sendo analisadas pela polícia para identificar o autor dos atos obscenos.

Em nota, a CPTM ressaltou que o abuso sexual é um crime que deve ser combatido dentro e fora do transporte público. A Companhia afirmou que tem intensificado suas campanhas de cidadania e conscientização e as ações de combate a esse tipo de crime.