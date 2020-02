Homem está desaparecido há dois dias após alagamento em Guarulhos

SÃO PAULO - Um homem de cerca de 50 anos foi levado pela correnteza de uma enchente na tarde da quarta-feira, 5, no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ao Estado, o Corpo de Bombeiros informou que até o momento ele ainda não foi encontrado e as autoridades continuam trabalhando nas buscas.

Até as 18h40 desta quinta-feira, 6, a corporação registrou, na região metropolitana de São Paulo, 14 enchentes, cinco desabamentos e nove quedas de árvores por causa das chuvas ao longo do dia. Seis ocorrências foram no fim da tarde.

Na quarta-feira, uma árvore de grande porte caiu sobre a fiação dos trólebus, no centro de São Paulo. Três equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no incidente e não houve feridos.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, não há riscos de alagamentos na capital paulista na noite desta quinta-feira. O estado de alerta para enchentes na cidade terminou às 17h50.

Na sexta-feira, 7, a previsão do tempo em São Paulo indica uma temperatura de 27ºC e tempestades isoladas com trovoadas. As chances de chuva são de 60%, com umidade de 74% e ventos de 14 km/h.