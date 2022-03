Homem está desaparecido após enxurrada em São Paulo

Atualizando oco das 08h43 Afogamento em curso no Piscinão do Aricanduva. Prosseguem as buscas com duas equipes do 3ª GB @3gbpmesp na extensão da Av. Aricanduva (antes da chegada na marginal tietê). Aguardamos mais informações do local. pic.twitter.com/NALyEPHwQz — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 12, 2022