Homem empurra mulher nos trilhos do Metrô em São Paulo; veja vídeo

SÃO PAULO - Um homem empurrou uma mulher nos trilhos da Estação Conceição, da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, na zona sul da capital, na tarde de terça-feira, 9. A mulher foi empurrada segundos antes do trem chegar à estação. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara. Ela não corre risco de vida.

Após empurrar Jussara Araújo Souza, de 23 anos, o homem identificado como Sebastião José da Silva, de 55 anos, saiu andando até ser detido por seguranças do Metrô. Silva está preso na delegacia do Bom Retiro e vai responder por tentativa de homicídio. Ele deve passar por audiência de custódia até as 16 horas desta quarta-feira.

O caso foi registrado na Delegacia Polícia Metropolitano, localizada na Estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste da capital. A assessoria do Metrô afirmou que o homem tem problemas mentais e teria empurrado a primeira pessoa que viu. A estação teve velocidade reduzida entre 14h43 e 15h11.

Veja o vídeo abaixo, publicado na página do Facebook Diário da CPTM

