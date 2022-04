Homem é morto a tiros dentro de hospital em Guarujá

Um homem foi morto a tiros na manhã deste domingo, 24, dentro do Hospital Santo Amaro (HSA), em Guarujá, no litoral de São Paulo, enquanto aguardava alta hospitalar. O crime ocorreu por volta das 11h30 e uma câmera de monitoramento registrou o ocorrido.

No vídeo, um homem está sentado em uma cadeira de rodas, com camisa azul e touca escura. A vítima está acompanhada de uma funcionária do hospital, que é chamada para fora da sala por um colega. Os dois saem e em menos de dez segundos retornam para a sala. Logo atrás, entram dois criminosos, que disparam várias vezes contra o rapaz na cadeira de rodas. Os atiradores estavam de capacete, o que dificulta a identificação.

A Polícia Militar foi acionada e a ocorrência está em investigação. Segundo nota divulgada pelo hospital Santo Amaro, a vítima é Gilianderson dos Santos, de 37 anos. Ele deu entrada na emergência na noite de sexta-feira, 22, vítima de ferimento por arma de fogo, na nádega e na perna.

Segundo informações da Polícia Civil, o rapaz assassinado havia sido vítima de um assalto. Durante depoimento concedido na sexta-feira, Gilianderson dos Santos, de 37 anos, informou que foi baleado por um desconhecido na avenida Bento Pedro da Costa, no Jardim Conceiçãozinha, por volta das 20h.

Ainda de acordo com as informações passadas pela vítima aos policiais, ele foi alvejado por dois disparos e teve sua mochila e bicicleta roubadas. Após ser atingido pelos tiros, ele conseguiu caminhar e pedir por ajuda.