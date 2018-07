Homem é esfaqueado ao tentar furar fila na zona norte

Um homem foi esfaqueado dentro do Hipermercado Extra da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, depois de uma discussão por volta das 23h30 desta quinta-feira, 5. De acordo com as informações da Polícia Civil, o motorista Sidnei Santos de Souza, 20 anos, estava acompanhado de dois amigos quando tentou furar a fila na frente do motorista Marcelo Rodrigues Corrêa, 39. Depois de uma breve discussão, Corrêa sacou um canivete e atingiu Souza, que foi embora do hipermercado, localizado na Avenida Nossa Senhora do Ó, com os dois amigos. A vítima foi atingida no duodeno e está internada no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas segundo a polícia, está fora de perigo. Corrêa foi autuado em flagrante no 28º Distrito Policial (Freguesia do Ó). Ele será transferido para o 72º DP (Vila Penteado) e depois deve ser encaminhado a um Centro de Detenção Provisória (CDP).