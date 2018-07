Homem é encontrado morto em veículo em Mauá

Por volta das 22h de terça-feira, 3, Alex da Silva Oliveira, 29 anos, foi morto a tiros, no interior de seu Fiat Siena, na Rua Janete Aleto Ritto Rito, Jardim Cruzeiro, em Mauá, no Grande ABC paulista. Testemunhas afirmam que o autor do crime estava em uma moto e que ocorreram pelo menos quatro disparos. Parentes de Oliveira, que trabalhava de auxiliar de serviços gerais, em depoimento na delegacia, afirmaram que um rapaz conhecido como "Marquinhos", irmão da namorara de Alex, poderia estar envolvido no crime. O suspeito vinha fazendo ameaças, pois não concordava com o relacionamento da irmã dele com o Oliveira. Matéria atualizada às 5h40