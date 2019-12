Homem é baleado em tentativa de roubo no bairro do Limão

SÃO PAULO - Um homem foi baleado no início da madrugada desta sexta-feira, 20, em uma tentativa de roubo no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Segundo testemunhas relataram à polícia, uma dupla em uma moto tentou roubar a moto na qual estava a vítima, que foi atingido por disparos de arma de fogo.

O chamado à polícia ocorreu pouco depois da meia-noite para a ocorrência na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, próximo à Marginal do Tietê. Os agentes encontraram o homem, cuja identidade não foi revelada, caído próximo à moto. O modelo do veículo, uma Kawasaki Ninja, pode ter atraído a atenção dos criminosos. Após os disparos, a dupla fugiu sem levar nada.

O Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências (Grau), do Corpo de Bombeiros, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local, onde prestaram os primeiros socorros à vítima. Ela foi retirada do local com vida e levada a um pronto-socorro da região. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.