Homem é baleado dentro de carro na zona oeste

Um homem que dirigia um Corsa prata foi baleado, por volta da zero hora desta segunda-feira, 9, na Vila Guedes, zona oeste de São Paulo. De acordo com testemunhas, os ocupantes de outro automóvel e de uma motocicleta passaram a atirar no condutor do Corsa, que estava em movimento. Depois de baleado, o motorista perdeu o controle do veículo, que desgovernado, subiu na calçada e bateu em um muro, na altura do número 257 da Rua Manuel Rodrigues da Costa. O veículo foi atingido por pelo menos 15 disparos. O condutor, identificado por Adalberto Carvalho da Silva, 34 anos, levou um tiro na cabeça e outro na perna. Ele foi socorrido, em uma viatura do Samu, para o pronto-socorro do Mandaqui. O registro será feito no 33º Distrito Policial de Pirituba.