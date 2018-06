Homem é assassinado durante suposta tentativa de assalto na Vila Sônia

Um jovem foi assassinado durante uma suposta tentativa de roubo de veículo na Vila Sônia, região do Morumbi, por volta das 5h deste sábado, 24. De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, o crime ocorreu na Rua Padre Pacheco e a vítima morreu no local.

A PM acredita que os envolvidos tentaram levar o Volkswagen Fox, em que o homem estava. Deixaram, no entanto, o veículo no local.

Segundo informações preliminares da corporação, a vítima foi atingida por quatro disparos. Os suspeitos dirigiam um carro branco e não estavam no local quando a viatura chegou. Não houve prisões.

