Homem entra em catedral de Campinas, mata 4 e se suicida

Um homem entrou na Catedral Metropolitana de Campinas, no centro da cidade, na tarde desta terça-feira, 11, e atirou em oito pessoas que estavam orando no local. Quatro pessoas morreram e as outras foram socorridas. Em seguida, o atirador se matou.

A catedral fica na região central de Campinas, e houve corre-corre na hora do ataque, principalmente na Rua 13 de Maio, uma das mais movimentadas do comércio local.

O autor dos disparos usou uma pistola e um revólver. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os feridos para hospitais de Campinas.

Na hora do ataque, a polícia estava mobilizada para um roubo a banco no centro. Várias viaturas foram mobilizadas pela Polícia para cercar a região.