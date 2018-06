Helicóptero que levava noiva para festa de casamento cai e deixa três feridos em Vinhedo

SÃO PAULO - Um helicóptero caiu em Vinhedo, no interior paulista, enquanto levava uma noiva para sua festa de casamento, no fim da tarde deste sábado, 5. De acordo com a Polícia Militar, a aeronave que levava quatro pessoas rodopiou no ar e caiu pouco antes de pousar na área externa de uma casa de eventos, onde os convidados a aguardavam. Segundo a Polícia Militar, só um dos ocupantes da aeronave teve escoriações. O resgate foi registrado às 17h36.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero se incendiou após a queda, mas todos os quatro ocupantes conseguiram escapar. A noiva, cujo nome não foi divulgado, não teve ferimentos. O piloto do helicóptero, assim como um fotógrafo e uma criança que estavam na aeronave, tiveram ferimentos leves e foram socorridos pela ambulância da prefeitura local.

Há quase um ano e meio, no dia 4 de dezembro de 2016, quatro pessoas morreram na queda de um helicóptero que também levava uma noiva ao casamento, em São Lourenço da Serra, cidade do sudoeste da região metropolitana de São Paulo. As vítimas foram a noiva Rosemere Nascimento Silva, de 32 anos, o irmão dela, uma fotógrafa grávida e o piloto da aeronave.