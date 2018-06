Helicóptero foi arrastado pela chuva, diz emissora

SÃO PAULO - Um helicóptero que prestava serviços para a RedeTV! caiu na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 24. Segundo informa o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

A aeronave caiu ao lado do heliponto da emissora, atingindo veículos no estacionamento. Duas equipes dos bombeiros foram ao socorro.