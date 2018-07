Helicóptero é encontrado no litoral norte de SP; três pessoas morreram

SÃO PAULO - Os bombeiros de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, localizaram na manhã desta quinta-feira, 1°, os corpos de três ocupantes do helicóptero Robinson R44, que estava desaparecido desde a última terça-feira.

Os destroços do helicóptero e os corpos foram localizados após informação de um morador da região, que chegou ao local na manhã desta quinta-feira e encontrou dois corpos carbonizados dentro do helicóptero. A testemunha avisou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que acionou os bombeiros do quartel de Maresias.

De acordo com o capital Danilo, três equipes dos bombeiros foram para o local, uma trilha localizada no sertão de Maresias. Além dos bombeiros, equipes da Polícia ambiental e Defesa Civil do município estão no local. Um helicóptero da Aeronáutica e um da Polícia Militar estão sobrevoando a aérea, que é de difícil acesso e muito íngreme, de acordo com o capitão.

A aeronave Robinson R44 de prefixo PP-CLE decolou na terça-feira, por volta das 8h, do Campo dos Amarais, em Campinas, interior de São Paulo, de um hangar privado - o helicóptero era particular e poderia levar até quatro pessoas. O destino final do helicóptero era Angra dos Reis, no Rio. O helicóptero sumiu do radar na região da Serra do Mar, perto de Guarujá.

Atualizada às 12h