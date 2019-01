Helicóptero cai em Ubatuba e mata homem que estava na rua

Um helicóptero que fazia passeios panorâmicos em Ubatuba, no litoral norte paulista, caiu no final da manhã desta terça-feira, 1, em uma rua no bairro de Itaguá, atingindo uma pessoa que estava na rua, em frente à sua casa. A vítima morreu na hora, segundo o Corpo de Bombeiros.

Um casal que fazia o passeio foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para a Santa Casa de Ubatuba. O piloto não se feriu.

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, a aeronave teria perdido altitude e o piloto teria forçado um pouso. Andrea Monteiro de Siqueira, moradora da região, conta que ouviu um barulho semelhante a um trovão.

Ela afirma que o piloto teria tentando pousar em um campinho de futebol que tem na região, mas não conseguiu. Acabou caindo na frente de uma vila onde moram pescadores e caiçaras.

De acordo com a empresa de táxi aéreo que atua na cidade, o helicóptero Robinson modelo 44 estava com a documentação e a manutenção em dia. Informou também que vai prestar todo o suporte às vítimas e seus familiares.

O local da queda é uma área residencial e de grande movimento de turistas, próximo da Praia do Itaguá, próximo também do aeroporto da cidade.