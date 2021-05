Helicóptero cai durante fase de teste de motores no Campo de Marte 

SÃO PAULO - Um helicóptero, tipo Robson, caiu dentro da pista do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, na tarde desta segunda-feira, 3, durante fase de teste de motores. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas, que ficaram feridas, receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

13h50 Retificação: o helicóptero caiu dentro (na pista) do Campo de Marte, Av. Santos Dumont, 1979, Santana, 4 viaturas/atendimento, local deixado aos cuidados da equipe de Bombeiros do Campo de Marte, informações finais.#193R — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 3, 2021

"A aeronave, de matrícula PT-HUD, estava com dois ocupantes, que ficaram feridos. A administração aeroportuária acionou o SAMU", acrescentou a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

A ocorrência foi registrada às 13h50. Quatro viaturas foram encaminhadas ao local, mas não houve necessidade de intervenção. A situação foi controlada pela equipe de bombeiros do próprio Campo de Marte.

A pista do aeroporto, localizado na Avenida Santos Dumont, 1.979, no bairro de Santana, segue fechada para inspeção das causas do acidente pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).