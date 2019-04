Há um ano, oito suspeitos foram mortos antes de ataque em Joanópolis

SOROCABA - Há pouco mais de um ano, em 28 de fevereiro do ano passado, oito integrantes de uma quadrilha envolvida em ataques a caixas eletrônicos foram emboscados e mortos pela Polícia Militar, no distrito de Jardim Egídio, em Campinas, interior de São Paulo. Os criminosos estavam em dois carros roubados e, segundo a PM, seguiriam para a cidade de Joanópolis, onde usariam explosivos em assaltos a banco.

A informação sobre o possível ataque chegou à PM por meio de bilhete anônimo manuscrito e foi montado um cerco à quadrilha. Sete suspeitos foram mortos no local. O corpo do oitavo, baleado no confronto, só foi achado uma semana depois, à beira do Rio Atibaia, mas a PM confirmou que ele fazia parte do bando. Além dos veículos, foram apreendidos 11 armas, entre elas três metralhadoras e um fuzil. Os criminosos levavam também explosivos e grande quantidade de munição, além de máscaras, coletes balísticos e roupas táticas.

Na época, a corregedoria da Polícia Militar abriu investigação para apurar a conduta dos policiais, integrantes do Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Campinas. Eles chegaram a ser afastados das ruas e transferidos para serviços administrativos. O resultado da apuração ainda não foi divulgado.