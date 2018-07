Grupo armado assalta estabelecimento no Shopping Metrô Tatuapé, em SP

SÃO PAULO - Um grupo de oito pessoas assaltou uma agência do banco Santander no Shopping Metrô Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 6. Segundo informações da Polícia Militar, três deles estavam armados e entraram no local por volta das 16h. Não houve registro de feridos.

Os criminosos renderam os vigilantes e levaram com suas armas, além de dinheiro do banco. Eles fugiram do local em um veículo e a polícia não soube informar o valor do prejuízo. O caso foi registrado no 30º DP.

Texto atualizado às 18h10 para acréscimo de informação