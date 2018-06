Greve do Metrô prejudica trânsito na capital paulista

SÃO PAULO – A paralisação dos metroviários de São Paulo prejudicou o trânsito na cidade, na manhã desta quinta-feira, 18.

Por volta das 11h, o pior trecho era registrado na pista local da Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, da ponte da Vila Maria até a ponte Cruzeiro do Sul.

Motoristas também devem redobrar a atenção por causa da presença de ciclistas que se arriscam entre os carros na Marginal do Tietê. Apesar de usar capacete, ciclista age com imprudência.

A pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido de Interlagos, da rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária, também apresenta lentidão, na manhã desta quinta-feira.

Na zona leste, a Radial Leste permanece com pontos de parada, no sentido do centro, do viaduto Alberto Badra até o viaduto Pires do Rio.

Por volta das 9h, o trânsito estava totalmente parado na Marginal do Tietê, no sentido da Castelo Branco, a partir da ponte Aricanduva.

Quem mora na zona leste, também enfrentou lentidão na Avenida Governador Carvalho Pinto, conhecida como Tiquatira, no sentido do centro. Por volta das 6h, o motorista gastava uma hora em trecho feito em menos de 10 minutos, devido ao excesso de veículos na região. Muitos levaram mais de duas horas para atravessar a Marginal do Tietê.

Na manhã desta quinta-feira, uma manifestação na Rua Borges Lagoa, na Vila Mariana, na zona sul, também interditou duas faixas da via. Trânsito também ficou caótico na região.

Às 10h59, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 95 quilômetros de vias com lentidão na cidade. Segundo a CET, as regiões mais prejudicadas são a Zona Leste (25 km), a Oeste (24 km) e a Sul (20 km). O Centro tem 16 km de lentidão e a Zona Norte, 9 km.

Vale reforçar que o rodízio de veículos está suspenso nesta quinta-feira para carros com placas finais 6 e 7.