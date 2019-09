Greve de ônibus afeta a circulação do transporte em São Paulo; Mande o seu relato

SÃO PAULO - A paralisação de motoristas e cobradores de ônibus afeta a circulação do transporte na capital paulista, que funciona na manhã desta sexta-feira, 6, com a frota reduzida.

A São Paulo Transporte (SPTrans) informou que, às 9 horas, 18 linhas da empresa Sambaíba, que operam na zona norte da cidade, continuavam sem circular.

O dia começou sem grandes filas ou problemas no Terminal Itaquera, na zona leste de São Paulo.

Para o taxista Uranísio Mendanha, que trabalha no local há 23 anos, a população nos últimos anos já está mais preparada para os dias de paralisação no transporte público.

"O problema é quando o pessoal é pego de surpresa igual ontem (quinta-feira). Para a gente é bom, sempre aumentam as corridas no horário de pico, mas nada muito fora do normal."

Na Estação de Transferência Itaquera, também na zona leste, o movimento estava intenso, mas sem o registro de grandes filas. Segundo motoristas de ônibus e fiscais, que estavam no local, a movimentação maior da categoria ocorre na região central.

Questionados sobre os possíveis reflexos da paralisação dos ônibus na cidade São Paulo, alguns usuários do Terminal Itaquera relataram que o movimento está normal.

Mas isso não é exatamente uma coisa para se comemorar: "Esta é a demora de todos os dias. Às vezes ficamos uma hora esperando na fila", conta a operadora de caixa Valquiria Nogueira, 53 anos.

Ainda na zona leste, alguns passageiros relataram que apenas uma linha de ônibus que vai para o metrô Artur Alvim estava funcionando no início da manhã. Porém, o coletivo chegava lotado e muitos não conseguem entrar e permaneciam no ponto.

Por volta das 6h, a professora Renata Carollo, de 38 anos, e o seu filho Fabrício, de 7, aguardavam o ônibus em direção à Penha, na Avenida Águia de Haia, na altura do número 3.834. Eles chegaram mais cedo, porém ficaram no ponto por mais de meia hora. Além do frio, o transtorno.

"Aqui, tem vezes que até em dias normais demora muito para o ônibus passar. Tem funcionário que falta e há carros quebrados. Os próprios motoristas reclamam”, afirmou Renata.

Por volta das 7h, os ônibus estavam circulando normalmente no Terminal Santo Amaro, na zona sul da capital. Entre 6h e 6h30, poucas filas se formaram, o que surpreendeu alguns passageiros.

"Até estranhei, pensei que estaria mais difícil, mas estou achando que tem poucas pessoas. Aqui é sempre lotado. Acho que as pessoas estão paradas em outro lugar ou não foram trabalhar", diz o analista de logística Angelo Querino, de 45 anos.

De acordo com a leitora Bianca Boregio, os ônibus em direção ao Terminal Capelinha, na zona sul, estavam funcionando normalmente. "Inclusive estavam vazios", afirmou ela.

Segue a relação de linhas de ônibus prejudicadas:

148P/10 Pedra Branca - Metrô Barra Funda

1741/10 Vl. Dionisia - Metrô Santana

1742/10 Jd. Antártica - Metrô Santana

1743/10 Jd. Pery Alto - Shop. D

1758/10 Jd. Antártica - Metrô Santana

1759/10 Jd. Pery - Metrô Santana

148L/10 Cohab Antártica - Lapa

211L/10 Mandaqui - Lapa

1760/10 Cohab Antártica - Shop. Center Norte

297A/10 Jd. Primavera - Metrô Barra Funda

9166/10 Jd. Sta. Cruz - Term. Cachoeirinha

967A/10 Imirim - Pinheiros

971A/10 Jd. Primavera - Shop. D

9701/10 Hosp. Cachoeirinha - Metrô Santana

971D/10 Jd. Damasceno - Shop. Center Norte

971M/10 Vl. Penteado - Metrô Santana

971T/10 Vl. Sta. Maria - Metrô Santana

971V/10 Jd. Vista Alegre - Shop. Center Norte

Negociação

Os integrantes do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano (Sindmotoristas) vão fazer uma reunião para definir se haverá novas mobilizações.

"Estamos cumprindo a decisão da Justiça, mas vamos nos reunir para ver os próximos passos. A Prefeitura não se posicionou até o momento e é impossível aceitar essa situação", afirma Valmir Santana da Paz, presidente do sindicato, que representa 55 mil profissionais.

A categoria é contra um suposto corte de 1.500 veículos da frota e de cobradores, além disso, cobra o pagamento da participação nos lucros e valores (PLR).

Nesta quinta-feira, 5, a Prefeitura conseguiu decisão favorável junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para que 70% da frota funcione nos horários de pico (das 6 horas às 9 horas e das 16 horas às 19 horas) e 50% nos demais horários sob pena de multa de R$ 100 mil por dia em caso de descumprimento.

Nesta manhã, os manifestantes se concentraram em frente a sede da Prefeitura de São Paulo. Em um carro de som, eles improvisaram discursos.

O trânsito está intenso nas imediações da Prefeitura. Há filas de ônibus parados no Viaduto do Chá, na Rua Venceslau Brás, na Praça da Sé e na esquina da Avenida São João com a Rua Líbero Badaró.

Rodízio

O rodízio municipal de veículos está suspenso nesta sexta-feira. Às 9 horas, a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) informou que a cidade registrou 87 quilômetros de lentidão. Segundo a CET, o índice está dentro da média, que pode variar de 53 a 101 quilômetros nessa faixa de horário.

Também está suspensa a Zona Máxima de Restrição a Fretados e liberado uso gratuito das vagas de Zona Azul.

Já as faixas reversíveis irão seguir a operação normal nesta sexta, tanto no período da manhã, quanto no da tarde.

A Lime, empresa de aluguel de patinetes, informou que oferece três desbloqueios gratuitos para os usuários. Já o BikeSampa, sistema de bicicletas compartilhadas do Itaú, anunciou gratuidade para o plano diário de locação de bicicletas. Aplicativos de transporte particular também prometeram descontos aos usuários.

Metrô e CPTM

Apesar da greve de ônibus na capital paulista, os trens da Companhia do Metropolitano (Metrô) e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) funcionam normalmente na manhã desta sexta-feira. As empresas anunciaram na tarde de quinta o aumento do efetivo para atender aos passageiros.

Todas as linhas e estações do Metrô estão em operação na manhã desta sexta (6). Para informações sobre a operações dos ônibus: @sptrans Informações sobre o trânsito: @CETSP_ — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) 6 de setembro de 2019

Está com problema por causa da greve de ônibus? Envie seu relato para o Estado, por WhatsApp, pelo número: (11) 9-9147-5968.

