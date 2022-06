Greve de motoristas de ônibus em SP: corridas por aplicativos mais que dobram de valor

SÃO PAULO - Quem precisou utilizar o transporte por meio de aplicativos, como Uber e 99, como alternativa diante da greve dos motoristas de ônibus nesta terça-feira, na capita paulista, se assustou com os preços nesta terça-feira, 14. Pela manhã, usuários relataram que as corridas estavam com valores acima do dobro. O aumento de valores, em razão de alta demanda, foi criticado por passageiros.

Nas redes sociais, há relatos de pessoas se queixando dos altos valores. Em algumas simulações, uma corrida entre Ermelino Matarazzo e Vila Curuçá, dois bairros próximos na zona leste paulistana, que em dia normal sairia por R$ 15, chegou a aparecer no valor de R$ 41, pela manhã. Percusos mais longos - de São Miguel Paulista, zona leste ao Brooklin, zona sul - em torno de R$ 60 em dias normais, estavam acima de R$ 110. Nos aplicativos, constam agora que os preços estão mais estão "um pouco mais altos" do que o normal.

mais um dia abençoado pra quem mora em são paulo greve dos ônibus impossível entrar na estação de metrô uber mil reais até a esquina — my ?? (@maya_battaglia) June 14, 2022

Em nota, a Uber diz que os chamados preços dinâmicos são praticados quando há aumento de demanda. A empresa faz ofertas para os motoristas parceiros terem ganho e possam rodar pela cidade, mesmo em razão do maior congestionamento registrado. Ainda de acordo com a Uber, essa é uma prática já adotada sempre que há mais demanda em determinadas regiões.

Já a 99 afirma que o valor das tarifas é definido a partir de uma equação que leva em conta demanda e oferta, podendo ter o seu valor final afetado por variantes como: excesso de trânsito, chuva ou aumento de demanda, o que vem sendo verificado no dia de hoje.