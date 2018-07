Grávida morre esfaqueada na zona leste de SP

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma grávida morreu esfaqueada em sua casa, um sobrado na Rua Dona Ana Néri, na Mooca, zona leste de São Paulo, por volta das 23h50 de segunda-feira, 12. O assassino, Evandro Lopes Alves, de 29 anos, foi preso no segundo andar da residência, enquanto tentava atear fogo em roupas e colchão.

Ao chegarem na casa, os policiais militares tentaram convencer Evandro a abrir a porta, já que ele se recusava a deixá-los entrar. Quando os Pms viram que o suspeito tentava colocar fogo em objetos, invadiram a residência, tiraram a faca do agressor e encontraram Adriana já sem vida. Os bombeiros levaram Ilma Lopes da Silva, que também estava na residência e ferida no braço por tentar defender Adriana, à Santa Casa, onde foi medicada e liberada. O assassino sofreria de problemas psicológicos. O caso deve ser registrado no 8º Distrito Policial (DP), de Belém.