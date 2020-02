Grávida de oito meses morre esfaqueada na Vila Medeiros

A jovem Suely Claudia Fernandez Argani, de 24 anos, grávida de oito meses, morreu na manhã de ontem, 21, após ser esfaqueada por seu ex-companheiro na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo. O rapaz fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia.

As imagens de uma câmera de monitoramento mostram a mulher atravessando a rua Mendes da Rocha, sendo perseguida por um homem que a derruba no chão. Na sequência, ele dá diversas facadas no pescoço da vítima e vai embora caminhando.

Segundo informações da Polícia Militar, as mortes da gestante e da criança foram constatadas no local. O caso foi registrado como feminicídio na 73ª DP, Jaçanã, que investiga o que teria motivado o crime.