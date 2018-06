Grave acidente entre carro e ônibus deixa um ferido em Franco da Rocha

Grave acidente atendido pelas equipes do 5°GB PB Franco da Rocha com a vítima presa às ferragens depois de acidente com um ônibus na Rodovia Salomão Chamma, ela foi retirada, estabiliza e socorrida ao PS Estadual com fraturas nas pernas. #SaímosEm30s #5GB pic.twitter.com/QlikONXdjJ — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 9 de março de 2018