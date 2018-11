Gravações da véspera se referem à pista ‘bem escorregadia’

Gravações entre a torre de controle de Congonhas e aeronaves revelam que, na véspera do acidente, tanto controladores quanto pilotos consideravam a pista excessivamente escorregadia, a ponto de a torre perguntar aos pilotos como estavam as condições da pista e, em outro momento, recomendar cuidado em uma aterrissagem.O áudio dessas conversas foi exibido na noite de terça-feira, 17, no Jornal da Globo, que informou que as gravações haviam sido feitas na segunda-feira. Veja também: Os acidentes mais graves da aviação brasileira Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM Em uma das conversas, um piloto informa o controlador que pretende tocar o solo "mais adiante", para evitar trecho mais crítico no pouso. O controlador responde com firmeza: "Cuidado para não tocar muito adiante que a pista está escorregadia".Em outro momento, a torre pede a um piloto que "confirme as condições da pista". E ouve de volta: "Continua bem escorregadia". Há pelo mais um diálogo em que o campo de pouso de Congonhas foi descrito como "bem escorregadia".