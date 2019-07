Governo lança concessão de 1,2 mil km de rodovias e promete pedágio mais barato e wi-fi na estrada

SÃO PAULO - O governo do Estado de São Paulo lançou nesta quarta-feira, 24, o edital de concorrência para a concessão de 1.273 quilômetros de rodovias do chamado lote Piracicaba-Panorama, com previsão de investimento de R$ 14 bilhões ao longo de 30 anos de contrato. O edital prevê modelo que, segundo o governo, levará a uma tarifa 23% mais barata que a praticada pela concessionária atual. Além disso, é previsto rede wi-fi ao longo de toda a malha para informações sobre trânsito e eventual acionamento de socorro.

De acordo com a Agência de Transportes do Estado (Artesp), o lote é composto por 218 quilômetros atualmente operados pela Centrovias e outros 1.055 sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Receberão investimentos trechos das rodovias SP-304, SP-308, SP-191, SP-197, SP-310, SP-225, SP-261, SP-293, SP-331, SP-294, SP-284 e SP-425, beneficiando diretamente 62 municípios cortados por essa malha, segundo estimativa do governo.

A agência diz que estão previstas 600 quilômetros de duplicação e novas pistas, além de faixas adicionais e vias marginais. Entre os aprimoramentos realizados no projeto estão a inclusão de obras de implantação de faixas adicionais na SP-310, SP-197 e SP-261, duplicação de pistas da SP-191 e SP-293, marginais em Marília, além de construção do contorno de Piracicaba e novas pistas nas serras Cordeirópolis e Santa Maria da Serra, informa a Artesp.

O edital prevê ainda desconto de 5% para os usuários de pagamento automático. Outra previsão é a implementação do chamado Desconto de Usuário Frequente (DUF), que a agência diz ser um modelo inédito no País. A mudança resultará no benefício aos motoristas que passam por essas rodovias com mais frequência, levando a descontos progressivos durante o mês que pode chegar a 90% do valor pago.

A concessão ainda prevê a instalação de rede sem fio de internet ao longo de toda a malha, "a fim de levar ao usuário informações sobre o sistema, atualizando-o, por exemplo, sobre a situação do trânsito, além de possibilitar o acionamento de socorro médico e mecânico".

O governo acredita que os efeitos positivos serão sentidos em 62 cidades, cujas prefeituras poderão ser beneficiadas pelo recebimento de um total de R$ 2 bilhões referentes a repasses de ISS. "Há estimativa, ainda, da geração de mais de seis mil empregos diretos e indiretos somente no primeiro ano de contrato, com aumento para sete mil a partir do segundo ano. "

Poderão participar da concorrência internacional empresas nacionais, estrangeiras, fundos de investimentos, entidades de previdência complementar – isoladamente ou em consórcio.

Veja abaixo as principais obras previstas no edital:

Duplicações e Faixas Adicionais

SP-294 | Duplicações | km 458,5 (Marília) ao km 478 (Pompéia)

SP-294 | Duplicações | km 493,5 (Pompéia) ao km 560 (Parapuã)

SP-294 | Duplicações | km 560 (Parapuã) ao km 685 (Panorama)

SP-425 | Duplicações | km 374,5 (Parapuã) ao km 429 (Martinópolis)

SP-284 | Duplicações | km 447 (Assis) ao km 474,5 (Paraguaçu Paulista)

SP-284 | Duplicações | km 474,5 (Paraguaçu Paulista) ao km 520 (Rancharia)

SP-284 | Duplicações | km 520 (Rancharia) ao km 550,5 (Martinópolis)

SP-304 | Duplicações | km 199,5 (São Pedro) ao km 225,5 (Santa Maria da Serra)

SP-304 | Duplicações | km 225,5 (Santa Maria da Serra) ao km 230,5 (Santa Maria da Serra)

SP-304 | Duplicações | km 239,5 (Torrinha) ao km 293 (Jaú)

SP-308 | Duplicações | km 173,5 (Piracicaba) ao km 194 (Charqueada)

SP-293 | Duplicações | km 0,1 (Cabrália Paulista) ao km 24,5 (Duartina)

SP-191 | Duplicações | km 74,5 (Rio Claro) ao km 115,5 (São Pedro)

SP-197 | Faixas Adicionais | km 0 (Brotas) ao km 20 (Torrinha)

SP-261 | Faixas Adicionais | km 150,5 (Pederneiras) ao km 183,5 (Bariri)

Novas Pistas

SP-294 | Contorno de Pompéia – Paulópolis (km 0 ao km 19,5)

SP-304 | Contorno de Piracicaba (km 0 ao km 14,5)

SP-304 | Contorno de Águas de São Pedro (km 0 ao km 16,5)

SP-304 | Nova Serra de Santa Maria (km 0 ao km 7,5)

Terceiras e quartas faixas

SP-310 | Terceiras e quartas faixas | km 153,5 (Cordeirópolis) ao km 193 (Corumbataí)

SP-310 | Terceiras e quartas faixas | km 199 (Corumbataí) ao km 227,5 (São Carlos)

SP-310 | Terceiras e quartas faixas | km 153,5 (Cordeirópolis) ao km 227,5 (Corumbataí) (2º ciclo)

Marginais

Trecho SP-191 - km 86,5 ao km 87,5 (Ipeúna)

Trecho SP-294 - km 645 ao km 648,5 (decrescente) (Dracena)

Trecho SP-294 - km 458,5 ao km 464 (decrescente) e km 461,5 ao km 464 (crescente) (Marília)

Trecho SP-294 - km 442 ao km 444 (crescente); km 443,5 ao km 444,5 (decrescente) e km 448,5 ao km 449,5 (decrescente) (Marília)

Trecho SP-310 - km 171 ao km 176,5 (crescente) (Rio Claro)​