Regiões de Presidente Prudente e Barretos regridem para a fase vermelha do Plano SP

As regiões de Presidente Prudente e Barretos, com 84,3% e 82,2%, respectivamente, de ocupação dos leitos de UTI para covid-19, regrediram para a fase vermelha do Plano São Paulo, em sua 22ª atualização anunciada pelo governo paulista nesta sexta-feira, 19. As mudanças passam a valer a partir de segunda-feira, 22, segundo anunciou o governador João Doria.

As duas regiões se juntam a outras duas que permanecem na fase vermelha: Bauru, com 93,2% de ocupação dos leitos, e Araraquara, com 84,7% - a cidade está em lockdown para tentar frear a contaminação por coronavírus. "Já a região de Franca foi para a fase laranja e de Sorocaba para a fase amarelo, por causa de melhorar nos índices", explicou Patricia Ellen, secretária de desenvolvimento econômico. No Estado, a média de ocupação de leitos de UTI para covid-19 está em 66,7%.

O governo de São Paulo também amenizou as regras para consumo de bebida alcoólica em restaurantes nas regiões que estão na fase amarela. "O consumo de bebida alcoólica poderá ser realizado até 22h, respeitando a capacidade de 40% dos estabelecimentos, com todos sentados, nas regiões de fase amarela", comentou Patricia Ellen.

Nesta sexta-feira, São Paulo chegou a 1.960.564 casos (11.105 registrados nas últimas 24 horas) e 57.499 mortes (259 registradas nas últimas 24 horas). Segundo Jean Gorinchteyn, secretário de Estado da Saúde, pode estar havendo um represamento dos números de covid-19 por causa do feriado de carnaval. Até por isso, o governo evita falar em diminuição nos índices. Até o momento, 1.932.017 já foram vacinadas no Estado.