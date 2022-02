Concessionária de obra do Metrô irá custear reparação de cratera na Marginal, diz Doria

A concessionária espanhola Acciona, responsável pelas obras da Linha 6-Laranja do Metrô, irá custear todas as medidas de reparo da cratera que atingiu a Marginal Tietê nesta terça-feira, 1º, informou o governo de São Paulo. "Ela (Acciona) assumiu a responsabilidade sobre esses custos, sejam eles da obra, sejam eles de recuperação física do espaço, sejam também das medidas que a Prefeitura terá de adotar, ainda que temporariamente, para melhorar o fluxo na região", disse o governador João Doria (PSDB).

Um desmoronamento em uma obra da Linha-6 do Metrô na manhã desta terça fez ceder parte do asfalto da via no sentido Ayrton Senna. O acidente ocorreu nas imediações da Ponte do Piqueri, na zona oeste de São Paulo, e, segundo informações do governo, teria sido causado pelo rompimento de uma coletora de esgoto.

Leia Também MP-SP instaura inquérito civil para apurar as causas da cratera aberta na Marginal Tietê

"Não tem ainda uma previsão dos custos totais, isso será levantado. Tão logo tenha, a Acciona vai poder compartilhar", apontou o secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli. "O importante é que, qualquer que seja esse custo, será suportado (pela concessionária)", acrescentou.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) informou que houve o rompimento de uma galeria de esgoto que passa no sentido transversal ao túnel da obra do Metrô. O início do vazamento foi registrado às 8h21. O solo não suportou o peso da galeria de esgoto e, com isso, se rompeu.

Conforme a Acciona, não houve choque do tatuzão, equipamento de perfuração de túneis, com a galeria de esgoto, pois a tuneladora passava a três metros da galeria no momento da ocorrência. Essa hipótese havia sido apresentada inicialmente pelo Corpo de Bombeiros.

Não houve vítimas. Quatro trabalhadores da obra foram socorridos após contato com a água do esgoto, mas liberados em seguida. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar as causas.

Enquanto as investigações ocorrem, uma reunião com os técnicos da STM, da Sabesp, da concessionária Acciona e da Prefeitura de São Paulo definiu que o buraco será preenchido com "material rochoso e argamassa". A intenção é estabilizar o local o quanto antes para que a via possa ter sua circulação retomada.

O governo de São Paulo estima que a pista central da Marginal do Tietê poderá ser reaberta nesta sexta-feira, 4, se uma alternativa de engenharia adotada no local promover a segurança necessária para a retomada do tráfego.

Caso seja necessária a instalação de estacas de contenção, o trabalho poderá ser mais demorado e a liberação só ocorrerá na próxima sexta-feira, 11. As autoridades acompanham as ações de estabilização para tomar a decisão.

Trânsito na Marginal Tietê

O acidente e a interdição na Marginal do Tietê causaram transtornos nesta terça. O trânsito ficou lento na marginal e em outras vias da cidade. No início da tarde, houve a liberação total da pista expressa da Marginal do Tietê, mas outras faixas seguiam interditadas para avaliação de risco. O rodízio municipal de veículos foi suspenso.

Como medida paliativa, a Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial desta quarta a autorização para a implantação de um desvio. A medida prevê uma rota pela Rua Aquinos, na Água Branca, que será estendida por mais uma quadra, no sentido das Rodovias Castelo Branco e Ayrton Senna.