SP anuncia nova flexibilização para junho e vacinação para pessoas a partir de 55 anos em julho

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 19, que ampliará o horário de funcionamento e a ocupação máxima de estabelecimentos comerciais a partir de 1º de junho. Além disso, divulgou a vacinação contra a covid-19 para adultos de 55 a 59 anos para início entre 1º a 20 de julho e datas estimadas para a imunização de pessoas com deficiência permanente, comorbidades e profissionais de educação com 18 anos ou mais.

A atual fase emergencial foi prorrogada até 31 de maio, mas a ocupação máxima permitida em igrejas, restaurantes, salões de beleza, academias de ginástica, espaços culturais e outros estabelecimentos comerciais e de serviços será flexibilizada e subirá de 30% para 40% a partir de segunda-feira, 24. No mês seguinte, de 1º a 15 de junho, o atendimento presencial nesses setores poderá ocorrer por uma hora a mais, até as 22 horas, e com ocupação máxima de 60%.

Doria chamou a mudança de uma “nova fase” da fase de transição. A partir de 1º de junho, o toque de recolher passará a valer entre as 22 e as 5 horas, diariamente.

O calendário deste mês prevê início da vacinação para pessoas com deficiência permanente e comorbidades de 45 a 49 anos em 21 de maio (cujo público estimado é 695 mil) e pessoas com deficiência permanente e comorbidades de 40 a 44 anos em 28 de maio (760 mil). As demais faixas etárias desses grupos prioritárias serão vacinadas em junho, conforme projeção estadual.

Hoje, a imunização é voltada a pessoas a partir de 50 anos com comorbidades, grávidas e puérpuras de 18 anos ou mais com comorbidades e motoristas e cobradores de ônibus. O governo destacou que a ampliação da vacinação dos profissionais de educação para a faixa etária de 18 anos a 46 anos ocorrerá em alguma data entre 21 e 31 de julho, a fim de permitir uma ampliação nas aulas presenciais no segundo semestre.

Regiane de Paula, coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, ressaltou que as estimativas dependem do cumprimento do calendário vacinal pelo Ministério da Saúde. "Nós precisamos dar celeridade a esse processo."

São Paulo terá eventos teste para estudar novas flexibilizações

O governo Doria também anunciou a realização de eventos teste em ambientes controlados a partir de junho, medida que vem ocorrendo em outros países do mundo e com propostas variadas para analisar as chances de transmissão do vírus da covid-19. Segundo a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, a “força-tarefa” terá testagem rápida por antígeno (com resultado em cerca de 15 minutos), controle de público e acompanhamento dos participantes nas semanas seguintes a fim identificar possíveis contágios.

"(O objetivo é) entender com cautela e responsabilidade o que pode avançar nas próximas etapas", explica. O modelo ainda está em desenvolvimento e será anunciado nas "próximas semanas", com a realização prevista para ocorrer em parceria com a iniciativa privada.

Além disso, a Secretaria da Educação deve anunciar na semana que vem uma revisão dos protocolos e ocupação máxima nas escolas, o que ainda está sendo discutido com médicos do centro de contingência da pasta. "Nós vamos ter uma revisão sim, sobre protocolos e quantitativos", afirmou o secretário da pasta, Rossieli Soares.

Número de internações está em curva ascendente desde 6 de maio

Na coletiva, o coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, admitiu que os dados da doença seguem em “patamares elevados”, tanto em internações quanto em óbitos e casos, mas avaliou que a tendência é de estabilização nas próximas semanas. A média móvel de novas internações (calculada com dados dos últimos sete dias) relacionadas ao novo coronavírus no Estado está em uma curva ascendente desde 6 de maio, quando marcava taxa de 2.195 hospitalizações por dia, chegando a 2.376 na terça-feira, 18.

O número é superior ao pico da pandemia de 2020, quando chegou a 1.972 em 16 de julho, embora seja inferior ao auge desde ano, quando se alcançou o patamar de uma média de 3.399 hospitalizações em 26 de março. Além disso, a taxa é superior à registrada antes do agravamento da segunda onda, quando era 1.445 hospitalizações, em 16 de fevereiro. No início de novembro, essa média era de 840.

"Estamos cientes que estamos com números em patamares elevados", afirmou João Gabbardo, coordenador executivo do Centro de Contingência. Para ele, contudo, embora especialistas projetem a possibilidade de uma terceira onda, a tendência é de estabilização.

"Se nós tivermos uma garantia, uma segurança, de que 95%, 96% da população esteja usando máscaras, nós temos uma projeção positiva da pandemia. Se tivermos um comportamento das pessoas que são vacinadas de que não podem voltar à vida normal, que precisam ainda manter distanciamento, as medidas de precaução, nós vamos ter logo adiante redução do número de casos e redução do número de internações”, alegou.

“Países passaram por isso, e nós vamos passar também. Nós acreditamos que nos próximos 15, 30 dias, no máximo, até a metade do mês que vem, nós vamos conviver com números elevados”, comentou. Segundo ele, a velocidade de vacinação será uma das principais variáveis para a redução das taxas.

O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou ainda que a tendência é de redução de óbitos com o avanço da vacinação mais do que de redução de casos. "O impacto acaba sendo em morte e internação, principalmente nas formas graves."

De acordo com a Secretaria da Saúde, a média de ocupação é de 79% em UTI. Ao todo, são 105.852 óbitos e 3.129.412 casos confirmados da doença no Estado, além de 10.129 hospitalizados em UTI e 11.983 em vagas de enfermaria.

Até as 12h21, o "Vacinômetro" estadual apontava 15.069.219 vacinas aplicadas contra a covid-19, das quais 5.147.899 de segunda dose.

Confira as datas estimadas para início da vacinação de novos grupos no Estado de São Paulo:

21 de maio: pessoas com deficiência permanente e comorbidades de 45 a 49 anos;

28 de maio: pessoas com deficiência permanente e comorbidades de 40 a 44 anos;

Mês de junho: demais faixas etárias de pessoas com comorbidades e deficiência permanente;

Entre 1º e 20 de julho: pessoas de 55 a 59 anos de idade;

De 21 a 31 de julho: profissionais de educação de 18 a 46 anos.

Veja quais são as comorbidades previstas no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização: