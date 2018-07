Governo de São Paulo libera R$ 107 mi para PM ampliar bases comunitárias

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda, 12, investimentos de R$ 107 milhões para a Polícia Militar. O dinheiro será destinado à compra de bases comunitárias móveis e motocicletas para a corporação.

Segundo o governador, há atualmente 265 bases comunitárias da PM e serão compradas outras 200, além de 721 motocicletas, 200 veículos para Ronda Escolar e 570 viaturas para o patrulhamento de rua.

Tablets. Computadores de mão com tela sensível ao toque, os tablets, já estão sendo instalados nas viaturas. Por enquanto, quatro mil carros da PM contam com os equipamentos na capital e em cidades da região metropolitana. Até o final do ano, a expectativa é que todas as 11 mil viaturas da PM em São Paulo tenham a nova tecnologia, que auxilia a consulta nos bancos de dados criminais, registros de boletins de ocorrências, anotações e relatórios, além de enviarem informações ao comando.